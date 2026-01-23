Viernes, 23 de Enero 2026
Quintela y Olima trabajan en conjunto para el desarrollo municipal en La Rioja
Quintela y Olima trabajan en conjunto para el desarrollo municipal en La Rioja

Quintela se reunió con Adriana Olima para fortalecer la colaboración con los municipios. La integración busca mejorar la gestión y desarrollo local.

Hace 4 h 1 min de lectura
El Gobernador Ricardo Quintela se reunió con la intendenta de Chilecito, Adriana Olima, en un encuentro que busca fortalecer la colaboración entre el gobierno provincial y los municipios. Durante la reunión, se trataron diversas iniciativas que promueven el desarrollo local y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Quintela destacó la importancia de trabajar en conjunto para abordar las necesidades de las comunidades y potenciar los recursos de cada localidad. Este tipo de encuentros son parte de una estrategia más amplia para fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre el gobierno y los diferentes municipios de la provincia.

