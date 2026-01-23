Quintela y Olima trabajan en conjunto para el desarrollo municipal en La Rioja

El Gobernador Ricardo Quintela se reunió con la intendenta de Chilecito, Adriana Olima, en un encuentro que busca fortalecer la colaboración entre el gobierno provincial y los municipios. Durante la reunión, se trataron diversas iniciativas que promueven el desarrollo local y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Quintela destacó la importancia de trabajar en conjunto para abordar las necesidades de las comunidades y potenciar los recursos de cada localidad. Este tipo de encuentros son parte de una estrategia más amplia para fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre el gobierno y los diferentes municipios de la provincia.