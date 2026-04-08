Recortes en el programa "Volver al Trabajo" generan preocupación en La Rioja capital

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Representantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se reunieron con concejales en la sesión ordinaria en el Recinto “Dr. Ricardo Mercado Luna” para abordar las consecuencias del recorte en el programa “Volver al Trabajo”. Este encuentro buscó visibilizar la situación de cientos de trabajadores afectados por las bajas dispuestas por el Gobierno Nacional.

Durante la reunión, se destacó que la eliminación de estos beneficios ha dejado en una situación de vulnerabilidad a numerosas familias que dependen de la economía popular en la capital. Los representantes de la UTEP expresaron su preocupación por cómo esta interrupción de ayudas profundiza la crisis social en los barrios.

El Concejo Deliberante escuchó los reclamos de los trabajadores, quienes esperan que este espacio de diálogo conduzca a la implementación de medidas que mitiguen el impacto económico en la región. Los trabajadores se mantienen en alerta por la continuidad de sus fuentes de ingreso y la necesidad de respaldo en políticas de seguridad social.