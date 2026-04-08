Miércoles, 8 de Abril 2026
Recortes en el programa "Volver al Trabajo" generan preocupación en La Rioja capital
Política

Recortes en el programa "Volver al Trabajo" generan preocupación en La Rioja capital

Cientos de trabajadores en La Rioja se ven afectados por la baja en el programa "Volver al Trabajo", lo que agrava la crisis social en los barrios. Se esperan medidas para mitigar el impacto económico.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 53 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Representantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se reunieron con concejales en la sesión ordinaria en el Recinto “Dr. Ricardo Mercado Luna” para abordar las consecuencias del recorte en el programa “Volver al Trabajo”. Este encuentro buscó visibilizar la situación de cientos de trabajadores afectados por las bajas dispuestas por el Gobierno Nacional.

Durante la reunión, se destacó que la eliminación de estos beneficios ha dejado en una situación de vulnerabilidad a numerosas familias que dependen de la economía popular en la capital. Los representantes de la UTEP expresaron su preocupación por cómo esta interrupción de ayudas profundiza la crisis social en los barrios.

El Concejo Deliberante escuchó los reclamos de los trabajadores, quienes esperan que este espacio de diálogo conduzca a la implementación de medidas que mitiguen el impacto económico en la región. Los trabajadores se mantienen en alerta por la continuidad de sus fuentes de ingreso y la necesidad de respaldo en políticas de seguridad social.

Etiquetas: la rioja utep programa volver al trabajo vulnerabilidad económica gobierno nacional crisis social
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2890 articles →

Artículos relacionados

La Justicia ordena restituir fondos educativos a La Rioja tras recortes de 2023

Estudiantes de la UBA protagonizan agresión a dos jóvenes en un violento incidente

Milei se prepara para la reunión clave con Nahuel Gallo en la Casa Rosada
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar