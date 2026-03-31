Martes, 31 de Marzo 2026
Ricardo Herrera busca financiamiento en Buenos Aires para proyectos de La Rioja
Política

Ricardo Herrera busca financiamiento en Buenos Aires para proyectos de La Rioja

Ricardo Herrera, secretario general de la Gobernación de La Rioja, se reunirá este martes en Buenos Aires con la mesa política de Javier Milei para gestionar recursos financieros. La provincia enfrenta dificultades económicas, con deudas y el default del «bono verde», lo que hace urgente esta negociación para asegurar salarios y gastos corrientes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La situación económica de La Rioja se complica debido a la acumulación de deudas con proveedores y el default del «bono verde». En este contexto, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, viajará a Buenos Aires para reunirse con la “mesa política” de Javier Milei este martes. El objetivo de la reunión es gestionar recursos que alivien las finanzas provinciales.

El encuentro incluirá a figuras clave como el riojano Martín Menem. Herrera presentará un diagnóstico de la situación local para solicitar asistencia extraordinaria destinada a cubrir gastos corrientes y obligaciones salariales. Esta acción se enmarca en un panorama político tenso, dado que el gobernador Ricardo Quintela ha adoptado una postura crítica hacia el Gobierno nacional.

La misión de Herrera se considera un intento pragmático de enfrentar la crisis económica, especialmente en el contexto de la resistencia de las provincias del Norte Grande a las políticas de desregulación propuestas por La Libertad Avanza. La capacidad de negociación de Herrera con el Gobierno será clave para destrabar fondos necesarios que aseguren el funcionamiento del Estado en La Rioja.

Etiquetas: la rioja ricardo herrera mesa política gestión de recursos economía provincial gobierno nacional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2685 articles →

Artículos relacionados

Encuentro federal de intendentes: Armando Molina representará a La Rioja en Paraná

Manuel Adorni invierte en Caballito: compra de departamento por USD 230.000

La reforma laboral en La Rioja enfrenta nuevos obstáculos tras la apelación del Gobierno
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar