Ricardo Herrera busca financiamiento en Buenos Aires para proyectos de La Rioja

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La situación económica de La Rioja se complica debido a la acumulación de deudas con proveedores y el default del «bono verde». En este contexto, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, viajará a Buenos Aires para reunirse con la “mesa política” de Javier Milei este martes. El objetivo de la reunión es gestionar recursos que alivien las finanzas provinciales.

El encuentro incluirá a figuras clave como el riojano Martín Menem. Herrera presentará un diagnóstico de la situación local para solicitar asistencia extraordinaria destinada a cubrir gastos corrientes y obligaciones salariales. Esta acción se enmarca en un panorama político tenso, dado que el gobernador Ricardo Quintela ha adoptado una postura crítica hacia el Gobierno nacional.

La misión de Herrera se considera un intento pragmático de enfrentar la crisis económica, especialmente en el contexto de la resistencia de las provincias del Norte Grande a las políticas de desregulación propuestas por La Libertad Avanza. La capacidad de negociación de Herrera con el Gobierno será clave para destrabar fondos necesarios que aseguren el funcionamiento del Estado en La Rioja.