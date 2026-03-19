Jueves, 19 de Marzo 2026
Sanagasta se prepara para un cambio de mando: Luis Flores asume como intendente este miércoles
Política

Sanagasta se prepara para un cambio de mando: Luis Flores asume como intendente este miércoles

Este miércoles, el Concejo Deliberante de Sanagasta aceptará la renuncia de Federico Sbiroli y Luis Flores asumirá como nuevo intendente, marcando un cambio histórico en la política local.

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Este miércoles a las 18:00, el Concejo Deliberante de Sanagasta tendrá una sesión importante para aceptar la renuncia de Federico Sbiroli como intendente. En este encuentro, Luis Flores, actual viceintendente, asumirá la intendencia, con Valeria Nieto como nueva viceintendenta y Daniela Herrera como vicepresidenta segunda.

La renuncia de Sbiroli se debe a su elección como diputado provincial en los comicios de 2025. Su juramento como legislador se llevará a cabo el 19 de marzo en la Legislatura de La Rioja, donde se integrará a la Cámara de Diputados.

Este cambio es considerado histórico para el departamento debido a la magnitud de las modificaciones en el organigrama político. La transición busca asegurar la continuidad de la gestión en la villa veraniega, reconfigurando el escenario político local en las próximas horas.

Etiquetas: sanagasta la rioja política municipal renuncia intendencia elecciones
TL;DR

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