Sábado, 25 de Abril 2026
Senador Rejal impulsa ley para tarifas eléctricas más justas en el Norte Grande
Política

Senador Rejal impulsa ley para tarifas eléctricas más justas en el Norte Grande

El senador Fernando Rejal impulsa una ley para reducir hasta un 50% la tarifa eléctrica en La Rioja y otras provincias del Norte Grande, buscando aliviar la carga sobre familias y productores. La iniciativa responde a aumentos desproporcionados y busca garantizar el acceso a la electricidad en condiciones más justas.

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El senador Fernando Rejal presentó un proyecto en el Congreso que busca implementar una tarifa eléctrica diferenciada para el Norte Grande Argentino, con el objetivo de ofrecer hasta un 50% de descuento a los sectores vulnerables. Esta propuesta incluye a La Rioja y busca mitigar el impacto de los recientes aumentos en las tarifas eléctricas, que el legislador de Chilecito considera insostenibles para familias y productores.

Rejal enfatizó que el ajuste no debe recaer sobre la población y destacó que el costo de la electricidad se ha vuelto cada vez más difícil de afrontar. Además, advirtió que los incrementos recientes han sido desproporcionados en comparación con los ingresos de los hogares argentinos. Por ello, solicitó el respaldo de sus colegas senadores para defender los intereses de las provincias del Norte Grande.

El proyecto de ley, denominado “Ley de Tarifa Eléctrica Diferenciada para el Norte Grande Argentino”, busca establecer un esquema permanente de subsidios que contemple las condiciones socioeconómicas de la región. Se prevé que los usuarios residenciales con ingresos bajos puedan acceder a una reducción significativa en sus tarifas eléctricas, mientras que los sectores medios también recibirían beneficios.

Etiquetas: la rioja tarifa eléctrica diferenciada norte grande argentino gobierno nacional política fernando rejal
TL;DR

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