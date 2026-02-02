Sesiones extraordinarias en el Congreso: temas clave que definirán el futuro inmediato

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación comienzan este lunes, convocadas por el presidente Javier Milei. Este período legislativo se extenderá hasta el 27 del mes y abordará varios proyectos clave, incluyendo la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la Ley de Pena Juvenil.

Entre las propuestas destacadas, la reforma laboral busca implementar cambios significativos en el régimen de trabajo. Se modificará el cálculo de indemnizaciones por despido, excluyendo conceptos como aguinaldo y vacaciones. Además, se establecerá un criterio único de actualización salarial, la posibilidad de pagar salarios en moneda extranjera y un nuevo esquema para las horas extras mediante un "banco de horas".

Por otra parte, el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares redefinirá la protección de glaciares, limitándola a aquellos que cumplan funciones hídricas comprobables, y otorgará a las provincias la potestad de determinar las zonas protegidas. También se prevé la creación de un registro nacional de glaciares para identificar los espacios que recibirán esta protección.