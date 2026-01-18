Lunes, 19 de Enero 2026
Temor en la provincia por posible eliminación de vacunas obligatorias bajo el gobierno de Milei
Temor en la provincia por posible eliminación de vacunas obligatorias bajo el gobierno de Milei

El alineamiento del Gobierno de Milei con Trump genera preocupación por la posible eliminación de vacunas obligatorias, afectando la salud pública en Argentina. ¿Qué medidas se tomarán?

El Gobierno de Javier Milei enfrenta preocupaciones sobre la posible eliminación de vacunas obligatorias debido a su alineamiento político con Donald Trump. Esta situación ha generado un amplio debate en el ámbito de la salud pública.

Organizaciones de salud y expertos advierten que la eliminación de estas vacunas podría tener consecuencias graves para la población, afectando especialmente a los grupos más vulnerables. La comunidad médica ha expresado su disconformidad ante las posibles decisiones del nuevo gobierno.

La discusión se centra en la importancia de mantener un esquema de vacunación robusto para garantizar la salud de la población y prevenir brotes de enfermedades prevenibles.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

