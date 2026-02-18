Trabajadores de ATE La Rioja se movilizan este jueves en defensa de sus derechos laborales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La jornada de protesta impulsada por la Multisectorial Nacional se llevará a cabo este jueves a las 10 horas en la Plaza 25 de Mayo, donde se espera que diversos sectores expresen su rechazo a las modificaciones en la legislación laboral. El secretario de ATE La Rioja, Alfredo Arana, confirmó la adhesión de la provincia a esta convocatoria.

Arana criticó la falta de legitimidad de la reforma laboral, apuntando que no se convocó a los sindicatos para su elaboración. "Se negoció en estudios de abogados, de empresarios, pero no con los trabajadores", afirmó. Además, alertó que las medidas impactarán a todos los sectores, tanto formales como informales, advirtiendo sobre la posible pérdida de conquistas históricas.

El dirigente sindical hizo hincapié en la necesidad de visibilizar el conflicto y destacó la importancia de la unidad gremial para enfrentar las políticas nacionales. "Sin esa resistencia en las calles, en la justicia y en el parlamento, hoy hubiese sido mucho peor", concluyó Arana, asegurando que la modalidad final de la marcha se definirá en conjunto con otros movimientos sociales.