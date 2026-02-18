Jueves, 19 de Febrero 2026
Trabajadores de ATE La Rioja se movilizan este jueves en defensa de sus derechos laborales
Trabajadores de ATE La Rioja se movilizan este jueves en defensa de sus derechos laborales

Este jueves a las 10 horas, ATE La Rioja se sumará a una protesta en la Plaza 25 de Mayo contra reformas laborales. Los gremios advierten que afectarán a todos los trabajadores.

Redacción Equipo Editorial
La jornada de protesta impulsada por la Multisectorial Nacional se llevará a cabo este jueves a las 10 horas en la Plaza 25 de Mayo, donde se espera que diversos sectores expresen su rechazo a las modificaciones en la legislación laboral. El secretario de ATE La Rioja, Alfredo Arana, confirmó la adhesión de la provincia a esta convocatoria.

Arana criticó la falta de legitimidad de la reforma laboral, apuntando que no se convocó a los sindicatos para su elaboración. "Se negoció en estudios de abogados, de empresarios, pero no con los trabajadores", afirmó. Además, alertó que las medidas impactarán a todos los sectores, tanto formales como informales, advirtiendo sobre la posible pérdida de conquistas históricas.

El dirigente sindical hizo hincapié en la necesidad de visibilizar el conflicto y destacó la importancia de la unidad gremial para enfrentar las políticas nacionales. "Sin esa resistencia en las calles, en la justicia y en el parlamento, hoy hubiese sido mucho peor", concluyó Arana, asegurando que la modalidad final de la marcha se definirá en conjunto con otros movimientos sociales.

Etiquetas: la rioja protesta legislación laboral sector gremial multisectorial nacional unidad gremial
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

