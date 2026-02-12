Jueves, 12 de Febrero 2026
Trabajadores marchan en la Capital por reforma laboral que afecta sus derechos
Trabajadores marchan en la Capital por reforma laboral que afecta sus derechos

Más de 70 sindicatos se movilizaron en La Rioja contra la "ley de modernización laboral", argumentando que solo beneficiará a las empresas y perjudicará a los trabajadores. La protesta refleja la creciente preocupación por el futuro de los derechos laborales en un contexto político desafiante.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
La movilización de más de 70 sindicatos en la ciudad de La Rioja marcó un fuerte rechazo a la "ley de modernización laboral" propuesta por el Gobierno Nacional. Los sindicatos locales, encabezados por la CGT, expresaron su preocupación por cómo estos cambios afectarían negativamente los derechos de los trabajadores, beneficiando únicamente a las empresas.

Oscar Navarro, delegado de SIPOS, destacó la amplia participación de gremios en esta jornada de protesta, subrayando que el proyecto de ley no contempla mejoras para los empleados del sector privado ni de servicios. Durante la marcha, los referentes gremiales enfatizaron que la reforma no traería beneficios a la clase trabajadora.

La desconfianza entre los trabajadores, alimentada por la polarización social, complica la comunicación de las advertencias sindicales. Muchos creen que la denominación "modernización" minimiza la gravedad de la respuesta ante la reforma, lo que podría afectar la movilización futura. A pesar de esto, la CGT y otros sindicatos continúan comprometidos en la defensa de los derechos laborales en un contexto cada vez más desafiante.

