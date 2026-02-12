Trabajadores marchan en la Capital por reforma laboral que afecta sus derechos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La movilización de más de 70 sindicatos en la ciudad de La Rioja marcó un fuerte rechazo a la "ley de modernización laboral" propuesta por el Gobierno Nacional. Los sindicatos locales, encabezados por la CGT, expresaron su preocupación por cómo estos cambios afectarían negativamente los derechos de los trabajadores, beneficiando únicamente a las empresas.

Oscar Navarro, delegado de SIPOS, destacó la amplia participación de gremios en esta jornada de protesta, subrayando que el proyecto de ley no contempla mejoras para los empleados del sector privado ni de servicios. Durante la marcha, los referentes gremiales enfatizaron que la reforma no traería beneficios a la clase trabajadora.

La desconfianza entre los trabajadores, alimentada por la polarización social, complica la comunicación de las advertencias sindicales. Muchos creen que la denominación "modernización" minimiza la gravedad de la respuesta ante la reforma, lo que podría afectar la movilización futura. A pesar de esto, la CGT y otros sindicatos continúan comprometidos en la defensa de los derechos laborales en un contexto cada vez más desafiante.