Actualización epidemiológica: nuevos datos sobre la situación en Argentina

El último Boletín Epidemiológico Nacional reporta un aumento en los casos de COVID-19 en Argentina, con un total de 1,500 nuevos contagios en la última semana. Esta cifra representa un 20% más que la semana anterior, lo que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias.

Se han registrado 20 nuevos decesos, elevando el total a 130,000 muertes desde el inicio de la pandemia. Las provincias más afectadas incluyen a Buenos Aires y CABA, donde se concentra el mayor número de casos. Las autoridades recomiendan continuar con las medidas de prevención y vacunación.

En este contexto, se insta a la población a mantener el uso de mascarillas en lugares cerrados y a completar el esquema de vacunación. La situación será monitoreada estrechamente en las próximas semanas.