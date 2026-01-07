Jueves, 8 de Enero 2026
Advertencia de Salud: Productos de Nestlé para lactantes no son seguros en Argentina
Salud

Advertencia de Salud: Productos de Nestlé para lactantes no son seguros en Argentina

La ANMAT ha anunciado el retiro preventivo de productos Nestlé para lactantes por riesgo de toxina Cereulida. Los lotes afectados incluyen fórmulas lácteas con fechas de vencimiento hasta 2027. Es crucial verificar si se poseen estos productos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 17 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) ha emitido una advertencia sobre el retiro voluntario de ciertos productos de Nestlé Argentina destinados a lactantes. Este retiro se lleva a cabo debido a la posible presencia de una toxina denominada Cereulida, que puede causar intoxicaciones alimentarias.

El Ministerio de Salud y Deportes está colaborando con ANMAT para asegurar el monitoreo efectivo de los lotes afectados. La toxina es producida por la bacteria Bacillus cereus, que se encuentra en el medio ambiente y puede provocar dos tipos de enfermedades: el síndrome emético, que causa náuseas y vómitos, y el síndrome diarreico, que se manifiesta con diarrea y fiebre.

Los productos en cuestión incluyen fórmulas lácteas para lactantes en polvo, como Nestlé NAN Optipro, en presentaciones de 400 g y 800 g, con varios lotes y fechas de vencimiento. También se menciona un producto importado de Suiza, Nestlé Alfamino, destinado a propósitos médicos específicos. Se recomienda a los consumidores no consumir estos productos hasta nuevo aviso.

Etiquetas: argentina anmat salud productos para lactantes retiro del mercado intoxicación
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

121 articles →

Artículos relacionados

Aumentan los casos de "supergripe" H3N2 en La Rioja: preocupación en la comunidad médica

Provincias exigen a Nación reanudar Consejos Federales para abordar Salud Mental

Provincias del norte presionan a Nación para reactivar los Consejos Federales de Salud Mental

Impacto de la salud en La Rioja: nuevos indicadores analizan situación actual

El Gobierno Nacional desmantela el programa nacional que coordina las cirugías cardíacas infantiles
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar