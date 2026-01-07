Advertencia de Salud: Productos de Nestlé para lactantes no son seguros en Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) ha emitido una advertencia sobre el retiro voluntario de ciertos productos de Nestlé Argentina destinados a lactantes. Este retiro se lleva a cabo debido a la posible presencia de una toxina denominada Cereulida, que puede causar intoxicaciones alimentarias.

El Ministerio de Salud y Deportes está colaborando con ANMAT para asegurar el monitoreo efectivo de los lotes afectados. La toxina es producida por la bacteria Bacillus cereus, que se encuentra en el medio ambiente y puede provocar dos tipos de enfermedades: el síndrome emético, que causa náuseas y vómitos, y el síndrome diarreico, que se manifiesta con diarrea y fiebre.

Los productos en cuestión incluyen fórmulas lácteas para lactantes en polvo, como Nestlé NAN Optipro, en presentaciones de 400 g y 800 g, con varios lotes y fechas de vencimiento. También se menciona un producto importado de Suiza, Nestlé Alfamino, destinado a propósitos médicos específicos. Se recomienda a los consumidores no consumir estos productos hasta nuevo aviso.