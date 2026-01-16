Alerta sanitaria: Confirman caso de Influenza A en La Rioja y se intensifican controles

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Ministerio de Salud ha confirmado el primer caso de Influenza A (H3N2), subclado K, en la provincia. La paciente, una mujer de 41 años, comenzó a presentar síntomas de enfermedad respiratoria aguda el 5 de enero, incluyendo fiebre y tos. Tras realizar un hisopado el 6 de enero, se confirmó la infección por Influenza A.

La evolución de la enfermedad fue ambulatoria y la paciente recibió tratamiento sintomático sin necesidad de hospitalización, recuperándose en aproximadamente seis días. Actualmente, su caso se encuentra bajo seguimiento epidemiológico, y se están reforzando las medidas de vigilancia y prevención en el ámbito sanitario.

Ante la circulación de virus respiratorios y el aumento del turismo, se recomienda a la población mantener actualizado el esquema de vacunación antigripal, extremar las medidas de higiene, ventilar los espacios cerrados y evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios. Además, se aconseja no automedicarse y buscar atención médica si aparecen síntomas como fiebre o tos.