ANMAT suspende la distribución de medicamentos por parte del Correo Argentino en el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha decidido dar de baja al Correo Oficial de la República Argentina S.A. del registro de empresas autorizadas para el transporte y distribución de medicamentos y productos médicos. Esta medida, formalizada a través de la Disposición 124/2025, se tomó tras comprobar que la entidad no cumple con los requisitos técnicos necesarios.

El cese de la habilitación implica la anulación del certificado de cumplimiento de las «Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte», lo que es crucial para garantizar la seguridad e integridad de los insumos de salud. La ANMAT ha ordenado al Correo Argentino retirar cualquier mención de esta habilitación de su página web para evitar confusiones en el mercado.

Esta resolución afecta significativamente la logística estatal, ya que el Correo Argentino era un actor clave en el sector. Debido a esta situación, laboratorios y centros sanitarios deberán buscar alternativas en empresas del sector privado que cuenten con las certificaciones adecuadas, en un contexto de reestructuración interna de la empresa pública.

La ANMAT prioriza así que el traslado de productos sensibles, que requieren controles rigurosos de temperatura y trazabilidad, se lleve a cabo únicamente por agentes que cumplan con los estándares de seguridad sanitaria establecidos por la ley.