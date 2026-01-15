Argentina se prepara para el invierno: lecciones del brote de Gripe A en Europa

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La experiencia reciente en Europa respecto a la circulación del virus de la gripe A (H3N2) se convierte en una advertencia crucial para los sistemas de salud de América Latina, incluyendo Argentina. Este aumento en las consultas y hospitalizaciones, especialmente entre adultos mayores, pone de relieve la importancia de la planificación anticipada para la próxima temporada de influenza.

Expertos señalan que la actividad de enfermedades respiratorias en Europa, marcada por una intensa circulación de influenza A, debe ser un llamado de atención para ajustar los procesos de atención médica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han reportado esta situación, que puede saturar rápidamente la capacidad asistencial si no se toman medidas proactivas.

Los especialistas insisten en que la preparación debe ser anticipada y no reactiva, ya que la presión sobre los servicios de salud puede incrementarse en cuestión de semanas. La información proveniente del hemisferio norte es vista como una herramienta valiosa para reforzar insumos y planificar adecuadamente la respuesta sanitaria en Argentina antes de que la demanda aumente localmente.