Jueves, 15 de Enero 2026
Argentina se prepara para el invierno: lecciones del brote de Gripe A en Europa
Salud

Argentina se prepara para el invierno: lecciones del brote de Gripe A en Europa

Expertos advierten sobre la necesidad de anticiparse a la temporada de influenza en Argentina, utilizando la experiencia del hemisferio norte como guía para evitar el colapso del sistema de salud.

La experiencia reciente en Europa respecto a la circulación del virus de la gripe A (H3N2) se convierte en una advertencia crucial para los sistemas de salud de América Latina, incluyendo Argentina. Este aumento en las consultas y hospitalizaciones, especialmente entre adultos mayores, pone de relieve la importancia de la planificación anticipada para la próxima temporada de influenza.

Expertos señalan que la actividad de enfermedades respiratorias en Europa, marcada por una intensa circulación de influenza A, debe ser un llamado de atención para ajustar los procesos de atención médica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han reportado esta situación, que puede saturar rápidamente la capacidad asistencial si no se toman medidas proactivas.

Los especialistas insisten en que la preparación debe ser anticipada y no reactiva, ya que la presión sobre los servicios de salud puede incrementarse en cuestión de semanas. La información proveniente del hemisferio norte es vista como una herramienta valiosa para reforzar insumos y planificar adecuadamente la respuesta sanitaria en Argentina antes de que la demanda aumente localmente.

