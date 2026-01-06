Martes, 6 de Enero 2026
Aumentan los casos de "supergripe" H3N2 en La Rioja: preocupación en la comunidad médica
Aumentan los casos de "supergripe" H3N2 en La Rioja: preocupación en la comunidad médica

El subclado K de la gripe A (H3N2) ya afecta a 18 casos en Argentina, con la mayoría sin antecedentes de vacunación. La situación genera preocupación por su posible circulación local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h
El Ministerio de Salud de la Nación ha reportado un aumento en los casos de la variante H3N2 del virus de la gripe, con 18 casos secuenciados por el Instituto Malbrán. Esta cepa, conocida como subclado K, ha generado preocupación a nivel global y afecta a personas de todas las edades en Argentina.

Los análisis de los casos se realizaron entre el 18 de diciembre y el 4 de enero, revelando que la mitad de los casos corresponden al subclado K, con distribuciones en provincias como Buenos Aires, Santa Cruz, CABA, Neuquén y Mendoza. De los 18 casos, 9 son del subclado J.2.4.1 (K) y 8 del J.2.3, mientras que uno pertenece al subclado J.2.2.

Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos relacionados con esta nueva cepa. Sin embargo, se ha observado que 14 de los 18 casos no tenían antecedentes de vacunación, y el 61% de los afectados son hombres. Las autoridades sanitarias advierten que, aunque los casos son limitados, podría haber circulación prematura de la cepa en el país, lo que requiere vigilancia continua.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

