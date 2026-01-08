Viernes, 9 de Enero 2026
Aumentan los intentos de suicidio en Argentina: una realidad alarmante que preocupa a la sociedad
Salud

Aumentan los intentos de suicidio en Argentina: una realidad alarmante que preocupa a la sociedad

En 944 días, Argentina registró 22.249 intentos de suicidio, con un promedio de 24 diarios. La salud mental es una emergencia nacional, afectando especialmente a jóvenes de 15 a 24 años. ¿Qué medidas tomará el Estado?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 20 h 1 min de lectura
En Argentina, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2023 y el 31 de octubre de 2025, se registraron 22.249 intentos de suicidio, lo que equivale a un promedio de 24 intentos diarios. Este alarmante dato fue publicado en el último Boletín Epidemiológico Nacional, el cual refleja solo los casos oficialmente registrados, dejando entrever que la situación podría ser aún más grave según organizaciones y sobrevivientes.

El informe del Ministerio de Salud, difundido el 29 de diciembre, indica que 20.928 intentos (el 95%) no resultaron en muerte, mientras que 1.218 personas perdieron la vida, lo que señala que por cada 17,2 intentos no fatales hay un suicidio consumado. Además, se destaca que las mujeres notificaron 13.484 intentos, pero el riesgo mortal es cinco veces mayor en hombres.

Los jóvenes de 15 a 34 años son los más afectados, con tasas especialmente elevadas en los grupos de 15 a 19 años y 20 a 24 años. Desde abril de 2023, el intento de suicidio se ha convertido en una notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria.

TL;DR

