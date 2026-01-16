Aumento de casos de Gripe A en el país: Santa Fe se mantiene al margen de la H3N2K

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Argentina ha reportado un total de 15 contagios de gripe A, cepa H3N2K, desde el inicio del verano, con cuatro nuevos casos confirmados recientemente. Este virus ha causado brotes en Europa y en otros lugares del hemisferio norte. Aunque la provincia de Santa Fe envió muestras al Malbrán en diciembre, todas resultaron negativas, lo que indica que la denominada Súper Gripe ha evitado afectar a esa región.

Las autoridades de salud han instado a la población a mantener precauciones, especialmente a aquellos que pertenecen a grupos de riesgo, recomendando la vacunación. Además, se aconseja a quienes planean viajar a países con alta incidencia de contagios que también se vacunen para reducir el riesgo de infección.