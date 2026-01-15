Bastián Jerez se prepara para su tercera cirugía en Mar del Plata tras complicaciones médicas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El pequeño Bastián Jerez, de 8 años, será trasladado a Mar del Plata para una tercera operación debido a las graves lesiones sufridas en un accidente de UTV en Pinamar. La intervención, programada para realizar el cierre abdominal, fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

El último parte médico del Hospital Municipal de Pinamar indica que el niño está en condiciones de ingresar al quirófano, destacando que, a pesar de su delicado estado, se encuentra “estable”. Su abuela, Bettiana, mencionó que Bastián pasó una noche tranquila y que se le realizó una tomografía, lo que permitiría su traslado en cualquier momento.

Desde el miércoles, el niño no ha requerido medicación para mantener la presión arterial, lo que representa una señal positiva en su evolución. Sin embargo, las autoridades del hospital han resaltado que su estado sigue siendo delicado, manteniendo un monitoreo constante por parte del equipo de Terapia Intensiva. La comunidad de Pinamar está muy preocupada y atenta a su recuperación, brindando apoyo a la familia en este difícil momento.

El accidente ocurrió cuando la UTV colisionó con una camioneta, causando múltiples heridas a Bastián y un gran impacto emocional en su familia. Este nuevo traslado a Mar del Plata representa un desafío adicional, pero el equipo médico espera que la operación sea un paso crucial hacia su recuperación total.