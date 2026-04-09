Brotes de Chikungunya en La Rioja: recomendaciones para cuidar la salud familiar

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El virus del Chikungunya ha cobrado relevancia en la región, especialmente en La Rioja, debido a la aparición de brotes en provincias vecinas como Salta y Jujuy. Adolfo Vega, Subsecretario de Atención Primaria, advirtió sobre la importancia de la vigilancia epidemiológica, enfatizando que el virus comparte el mismo vector que el dengue, el mosquito Aedes aegypti. "Este virus toma relevancia porque tiene casos de brote en Salta, Jujuy y el Norte. Ante la sospecha, se debe actuar", afirmó el funcionario, subrayando que la situación requiere atención constante.

El período de incubación del virus es crítico, ya que se presenta con fiebre durante tres días, un lapso en el que el riesgo de transmisión por picadura es mayor. Vega explicó que la sintomatología del Chikungunya puede ser más intensa y persistente que la del dengue, e incluye sarpullidos, dolor abdominal y malestar general. "La vacunación para dengue no previene este tipo de enfermedades, ni mucho menos el Chikungunya. Previene que se agrave la enfermedad. No hay vacuna", aclaró, desmitificando creencias erróneas que circulan en la comunidad.

La ausencia de una vacuna para el Chikungunya en los centros de salud resalta la urgencia de adoptar medidas preventivas. Vega instó a la población a eliminar los criaderos de mosquitos en sus viviendas, lo que incluye recipientes de aires acondicionados y platos de mascotas. "Lo más importante para este tipo de enfermedades es eliminar los criaderos de mosquitos, porque es más fácil eliminarlo cuando está en el agua que cuando está volando", concluyó, haciendo hincapié en la responsabilidad comunitaria ante esta amenaza sanitaria.

La situación en La Rioja, en el contexto de los brotes en provincias vecinas, plantea un desafío significativo para las autoridades de salud. La circulación del virus hacia los países limítrofes añade una capa de complejidad a la vigilancia epidemiológica. En este sentido, la comunidad debe estar alerta y colaborar en la identificación y notificación de casos sospechosos, ya que cualquier contagio puede desencadenar un efecto dominó en la propagación de la enfermedad.

La recomendación de trabajar en un radio de nueve manzanas alrededor de un caso sospechoso resalta la importancia de una respuesta coordinada entre los servicios de salud y la población. La prevención se convierte en la herramienta más eficaz para contener la propagación del virus, sobre todo en un momento donde la interconexión entre provincias es constante.

Finalmente, la situación del Chikungunya invita a una reflexión más amplia sobre la importancia de la salud pública y la colaboración entre los ciudadanos y las autoridades. La historia reciente de brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos en la región nos recuerda que la vigilancia, la educación y la acción proactiva son fundamentales para prevenir crisis sanitarias. En este contexto, el compromiso de cada persona es clave para garantizar un entorno más seguro para todos.