Prevención y salud cardíaca: Argentina celebra el Día de la Cardiología hoy

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El 9 de abril se celebra el Día de la Cardiología en Argentina, conmemorado en honor a la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) en 1937. Esta jornada no solo recuerda la importancia de la salud cardíaca, sino que también subraya que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad, aunque muchas de ellas se pueden prevenir con chequeos médicos y hábitos saludables.

El enfoque de los cardiólogos ha evolucionado hacia la prevención primaria, donde el diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones graves como infartos y ACVs. Desde la SAC, se destaca la importancia de educar a los pacientes y no solo depender de la tecnología médica avanzada. La intervención temprana es vital para mejorar la calidad de vida, permitiendo que las personas mantengan un estilo de vida activo.

Uno de los desafíos más significativos es la hiperlipidemia, que implica niveles altos de colesterol y triglicéridos. Muchos no son conscientes de su condición hasta que ocurre un evento grave. Reducir el colesterol LDL, considerado el "colesterol malo", es esencial para disminuir el riesgo de problemas cardiovasculares. Las recomendaciones incluyen realizar chequeos médicos anuales, seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, y cuidar el bienestar emocional.