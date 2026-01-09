Casi 24 intentos de suicidio diarios en Argentina: preocupante alerta sanitaria

Se reportaron más de 12 yacarés en el río Arenales, en la zona sudeste de Salta, tras un video captado por un vecino. La situación genera preocupación por la fauna local.

Recientemente, un vecino de la zona sudeste de la ciudad de Salta capturó en video a un yacaré adulto junto a más de una docena de ejemplares juveniles en el río Arenales. Esta situación ha generado preocupación entre los habitantes de la región, quienes han alertado sobre la presencia de estos reptiles en un área que podría representar un riesgo para la comunidad.

El hallazgo se produce en un contexto donde la fauna silvestre se convierte en un tema de interés y debate. La aparición de yacarés en zonas urbanas no es común, lo que ha impulsado a las autoridades locales a considerar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos. Este incidente resalta la importancia de la convivencia entre la fauna y los entornos urbanos.