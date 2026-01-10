Christian Petersen regresa tras su alta médica y promete nuevas sorpresas.

Christian Petersen fue dado de alta tras casi 10 días de internación y anunció la reapertura de su restaurante Paraje Ruta 8 para este fin de semana. Su salud fue un tema de preocupación tras una descompensación en el volcán Lanín.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Christian Petersen, el reconocido chef de 56 años, fue dado de alta tras casi diez días de internación por una descompensación sufrida durante una excursión al volcán Lanín. Tras su recuperación, el cocinero anunció que su restaurante, Paraje Ruta 8, reabrirá este fin de semana, específicamente el sábado 10 de enero, aunque no confirmó su presencia en el local.

El chef fue trasladado el 26 de diciembre al Hospital Alemán en Buenos Aires tras una leve mejoría en su estado de salud. En un audio enviado al periodista Juan Etchegoyen, Petersen manifestó que aún los médicos no han podido determinar la causa de su descompensación, pero se mostró optimista al regresar a su hogar el 5 de enero.

Petersen destacó la atención que recibió de los profesionales de salud en Junín de los Andes y el hospital en Buenos Aires, agradeciendo su ayuda en un momento crítico. Aseguró que la próxima semana recibirá los resultados de un estudio importante que podría esclarecer su situación de salud.