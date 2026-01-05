El Gobierno Nacional desmantela el programa nacional que coordina las cirugías cardíacas infantiles

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno nacional ha procedido a desarticular el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una política pública que funcionaba desde 2008 y que era referente regional. La medida incluyó el despido de los siete profesionales altamente especializados que coordinaban la Red Federal, la cual articula el diagnóstico, traslado y cirugía de miles de niños sin cobertura social en todo el país.

Esta decisión genera una situación de vulnerabilidad extrema para aproximadamente 7.000 bebés que nacen al año con estas afecciones en Argentina, de los cuales el 50% requiere cirugía antes del primer año de vida. El programa no solo garantizaba la intervención, sino que también gestionaba la lista de espera única nacional, permitiendo que pacientes de provincias con menor infraestructura fueran derivados a centros de alta complejidad. Expertos advierten que el desmantelamiento de esta red técnica pone en riesgo directo la tasa de mortalidad infantil.





Dato Clave Detalle del Programa / Situación Población afectada 7.000 bebés anuales con cardiopatías congénitas. Personal despedido 7 profesionales hiperespecializados (coordinadores del área). Impacto Operativo Ruptura de la Red Federal de derivación y cirugía. Antigüedad El programa operaba de forma ininterrumpida desde 2008. Consecuencia Sanitaria Riesgo de aumento en la mortalidad infantil por falta de derivación oportuna. Rol del Programa Gestión de turnos, traslados y financiamiento de cirugías complejas.

