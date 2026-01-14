Miércoles, 14 de Enero 2026
Familiares exigen respuestas tras el fallecimiento de mujer en el Hospital Vera Barros
Una mujer de 37 años falleció tras más de un mes en terapia intensiva por un grave accidente de moto en la Ruta Provincial Nº 5. Su familia cuestiona la atención médica recibida.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
Una mujer de 37 años falleció en el hospital Dr. Enrique Vera Barros tras permanecer más de un mes en la Unidad de Terapia Intensiva. Su deceso, registrado alrededor de las 12:45, ocurrió tras un siniestro vial en diciembre que le provocó graves lesiones. La víctima, identificada como N.A., había ingresado al nosocomio el 11 de diciembre de 2025 luego de sufrir un politraumatismo de cráneo en un accidente en la Ruta Provincial Nº 5.

El accidente tuvo lugar a las 20:40, cuando la mujer, que conducía una motocicleta Honda Wave 110 cc, perdió el control y cayó. Junto a ella viajaba una joven de 19 años, también trasladada al hospital. Durante su internación, se dieron a conocer supuestas contradicciones en los partes médicos, lo que generó malestar entre los familiares. Una médica aclaró que el estado de salud de N.A. se agravó con el tiempo debido a una infección intrahospitalaria, que derivó en un shock séptico. Finalmente, este martes, la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio que causó su muerte.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito unidad de terapia intensiva política de salud hospital dr. enrique vera barros
