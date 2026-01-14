Familiares exigen respuestas tras el fallecimiento de mujer en el Hospital Vera Barros

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una mujer de 37 años falleció en el hospital Dr. Enrique Vera Barros tras permanecer más de un mes en la Unidad de Terapia Intensiva. Su deceso, registrado alrededor de las 12:45, ocurrió tras un siniestro vial en diciembre que le provocó graves lesiones. La víctima, identificada como N.A., había ingresado al nosocomio el 11 de diciembre de 2025 luego de sufrir un politraumatismo de cráneo en un accidente en la Ruta Provincial Nº 5.

El accidente tuvo lugar a las 20:40, cuando la mujer, que conducía una motocicleta Honda Wave 110 cc, perdió el control y cayó. Junto a ella viajaba una joven de 19 años, también trasladada al hospital. Durante su internación, se dieron a conocer supuestas contradicciones en los partes médicos, lo que generó malestar entre los familiares. Una médica aclaró que el estado de salud de N.A. se agravó con el tiempo debido a una infección intrahospitalaria, que derivó en un shock séptico. Finalmente, este martes, la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio que causó su muerte.