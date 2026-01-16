Impacto en la salud: 20 prepagas dejarán de operar en Argentina, ¿qué pasará con los afiliados?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El sector de las prepagas en Argentina enfrenta un importante cambio, ya que se ha oficializado la lista de 20 empresas que dejarán de operar. Esta situación afectará a miles de afiliados que deberán buscar alternativas para acceder a servicios de salud.

La decisión de cesar operaciones se da en un contexto de desafíos económicos y regulaciones en el ámbito de la salud. Los usuarios de estas empresas están en alerta ante la necesidad de cambiar de prestadora, lo que podría generar inconvenientes en la atención médica.

Las autoridades pertinentes han informado que los afiliados recibirán información detallada sobre los pasos a seguir. Se espera que esta transición se realice con el menor impacto posible en la atención a los pacientes.