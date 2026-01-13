Martes, 13 de Enero 2026
Salud

Índice de rayos UV alcanzará niveles preocupantes este 13 de enero

Se prevé un índice UV extremo de 11 en CABA y PBA, lo que representa un riesgo crítico de salud en casi todo el país. Se recomienda protección total ante la radiación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 12 h 2 min de lectura
Se espera que el índice UV alcance niveles extremos en varias regiones de Argentina, con un pronóstico de hasta 13 en el norte y Cuyo, mientras que la Patagonia norte llegará a 11. Este aumento en la radiación ultravioleta podría representar un riesgo considerable para la salud de la población.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado sobre la necesidad de tomar precauciones, ya que la radiación será muy poco saludable, especialmente durante la tarde. Un valor de índice UV de 3 o superior ya requiere protección, y niveles extremos pueden causar quemaduras severas en minutos.

El Índice UV, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mide la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre. Este indicador es clave para que las personas puedan adoptar medidas preventivas adecuadas, dado que la sobreexposición a los rayos UV puede llevar a daños en el ADN celular y aumentar el riesgo de cáncer de piel.

La OMS también subraya que la radiación ultravioleta es responsable del fotoenvejecimiento, con consecuencias severas para la piel y la salud ocular. Por lo tanto, es fundamental que la población esté informada sobre los niveles de radiación y actúe en consecuencia para proteger su salud.

Etiquetas: argentina salud pública radiación ultravioleta índice UV meteorología OMS
