Viernes, 9 de Enero 2026
Índice de rayos UV en aumento: recomendaciones para cuidarse este enero
Salud

Índice de rayos UV en aumento: recomendaciones para cuidarse este enero

En Argentina, se espera un índice UV máximo de 6 en Buenos Aires, lo que implica un riesgo alto para la salud. Las regiones del norte y Cuyo enfrentarán niveles extremos, alertando a la población sobre la importancia de la protección solar.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
Se anticipa un índice UV máximo de 6 en la ciudad y provincia de Buenos Aires, clasificado como "alto", lo que requiere el uso de protección solar y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha indicado que, en otras regiones de Argentina, se prevén niveles "extremos" en el norte y Cuyo, mientras que el centro mantendrá índices altos.

El Índice UV es crucial para la salud pública, ya que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar. Un valor superior a 3 indica la necesidad de protección solar para prevenir lesiones agudas y crónicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre los peligros de la radiación UV, que pueden causar desde quemaduras solares hasta un mayor riesgo de cáncer de piel y problemas oculares.

El uso de protección solar es indispensable a partir de niveles moderados, ya que la exposición prolongada puede tener consecuencias graves para la salud, incluyendo el envejecimiento prematuro y el desarrollo de cataratas.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

