Índice de rayos UV en aumento: recomendaciones para cuidarse este enero

Se anticipa un índice UV máximo de 6 en la ciudad y provincia de Buenos Aires, clasificado como "alto", lo que requiere el uso de protección solar y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha indicado que, en otras regiones de Argentina, se prevén niveles "extremos" en el norte y Cuyo, mientras que el centro mantendrá índices altos.

El Índice UV es crucial para la salud pública, ya que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar. Un valor superior a 3 indica la necesidad de protección solar para prevenir lesiones agudas y crónicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre los peligros de la radiación UV, que pueden causar desde quemaduras solares hasta un mayor riesgo de cáncer de piel y problemas oculares.

El uso de protección solar es indispensable a partir de niveles moderados, ya que la exposición prolongada puede tener consecuencias graves para la salud, incluyendo el envejecimiento prematuro y el desarrollo de cataratas.