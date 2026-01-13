Miércoles, 14 de Enero 2026
Índice de rayos UV en aumento: recomendaciones para cuidarse hoy
Índice de rayos UV en aumento: recomendaciones para cuidarse hoy

Se prevé un índice UV de hasta 12 en gran parte del país, lo que representa un riesgo extremo para la salud. Se aconseja evitar la exposición solar al mediodía y tomar precauciones adecuadas.

Se prevé un índice UV de 10 en Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, lo que representa un nivel "muy alto". El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la importancia de evitar la exposición directa al sol, especialmente al mediodía, para prevenir daños en la piel y los ojos.

Gran parte del país, en particular el norte y Cuyo, experimentará niveles "extremos" de radiación UV, alcanzando cifras de 12 o más. Se insta a la población en todas las provincias argentinas a tomar precauciones adicionales.

El Índice UV es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta que afecta la salud pública, ya que permite anticipar riesgos. Los efectos nocivos incluyen cáncer de piel, aceleración del envejecimiento cutáneo y problemas de visión, como cataratas. La protección adecuada desde la infancia es crucial para evitar complicaciones a largo plazo.

