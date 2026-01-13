Índice de rayos UV en aumento: recomendaciones para cuidarse hoy

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Se prevé un índice UV de 10 en Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, lo que representa un nivel "muy alto". El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la importancia de evitar la exposición directa al sol, especialmente al mediodía, para prevenir daños en la piel y los ojos.

Gran parte del país, en particular el norte y Cuyo, experimentará niveles "extremos" de radiación UV, alcanzando cifras de 12 o más. Se insta a la población en todas las provincias argentinas a tomar precauciones adicionales.

El Índice UV es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta que afecta la salud pública, ya que permite anticipar riesgos. Los efectos nocivos incluyen cáncer de piel, aceleración del envejecimiento cutáneo y problemas de visión, como cataratas. La protección adecuada desde la infancia es crucial para evitar complicaciones a largo plazo.