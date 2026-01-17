La Rioja enfrenta su primer caso de influenza H3N2: autoridades alertan a la población

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Ministerio de Salud de La Rioja confirmó el primer caso de Influenza A (H3N2), subclado K, en la provincia. Se trata de una mujer de 41 años que no ha realizado viajes al exterior y cuya enfermedad comenzó el 5 de enero, presentando síntomas similares a una enfermedad respiratoria aguda.

La paciente desarrolló fiebre, cefalea, tos, dolor de garganta, congestión nasal y diarrea. Al día siguiente, un hisopado nasofaríngeo dio positivo para Influenza A. Posteriormente, el análisis de caracterización genómica realizado en el Laboratorio Nacional de Referencia “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó el diagnóstico. A pesar de su cuadro clínico, la mujer fue tratada de manera ambulatoria y su evolución fue favorable.

Las autoridades sanitarias continúan con el seguimiento epidemiológico del caso y han reforzado acciones de vigilancia y prevención. En este sentido, se recomienda a la población y turistas mantener actualizado el esquema de vacunación antigripal, extremar las medidas de higiene y evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios.