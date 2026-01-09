Sábado, 10 de Enero 2026
Más de 120 profesionales entrenados en vigilancia epidemiológica por la OPS en Argentina
Más de 120 profesionales entrenados en vigilancia epidemiológica por la OPS en Argentina

La Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Argentina realizaron talleres para mejorar la detección ante brotes epidémicos, abarcando más de 120 integrantes de distintos equipos de salud. La capacitación incluyó estudios de casos relevantes como sarampión y dengue, promoviendo la colaboración interjurisdiccional.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la Nación llevaron a cabo un ciclo de talleres destinados a más de 120 profesionales de diversas regiones de Argentina, con el fin de mejorar la detección y respuesta ante brotes epidémicos. Estos talleres, que se desarrollaron desde agosto de 2024 hasta fines de 2025, incluyeron ejercicios prácticos y evaluaciones que buscaron fortalecer la vigilancia epidemiológica.

El asesor en Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades de la OPS, Wilmer Marquiño Quezada, destacó la importancia de preparar a los equipos frente a enfermedades emergentes y reemergentes, como el sarampión y la influenza aviar zoonótica. Los cursos promovieron el trabajo interjurisdiccional y la identificación de brechas en los sistemas de salud, así como la posibilidad de replicar las capacitaciones a nivel provincial y municipal.

Los participantes, provenientes de áreas como epidemiología y zoonosis, tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y abordar desafíos comunes. La metodología utilizada incluyó estudios de casos relevantes en salud pública, permitiendo a los asistentes aplicar los conocimientos adquiridos en escenarios simulados.

