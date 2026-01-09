Más de 120 profesionales entrenados en vigilancia epidemiológica por la OPS en Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la Nación llevaron a cabo un ciclo de talleres destinados a más de 120 profesionales de diversas regiones de Argentina, con el fin de mejorar la detección y respuesta ante brotes epidémicos. Estos talleres, que se desarrollaron desde agosto de 2024 hasta fines de 2025, incluyeron ejercicios prácticos y evaluaciones que buscaron fortalecer la vigilancia epidemiológica.

El asesor en Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades de la OPS, Wilmer Marquiño Quezada, destacó la importancia de preparar a los equipos frente a enfermedades emergentes y reemergentes, como el sarampión y la influenza aviar zoonótica. Los cursos promovieron el trabajo interjurisdiccional y la identificación de brechas en los sistemas de salud, así como la posibilidad de replicar las capacitaciones a nivel provincial y municipal.

Los participantes, provenientes de áreas como epidemiología y zoonosis, tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y abordar desafíos comunes. La metodología utilizada incluyó estudios de casos relevantes en salud pública, permitiendo a los asistentes aplicar los conocimientos adquiridos en escenarios simulados.