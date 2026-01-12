Martes, 13 de Enero 2026
Milei prioriza inteligencia y seguridad: recortes en salud y educación generan preocupación en la población
Milei prioriza inteligencia y seguridad: recortes en salud y educación generan preocupación en la población

Un informe del CEPA revela un recorte del 29% en el gasto público de 2025, mientras que la Secretaría de Inteligencia recibe un aumento del 52%. La situación del sector salud es preocupante.

Redacción Equipo Editorial
Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela cambios significativos en la ejecución presupuestaria del gobierno de Javier Milei durante la gestión 2025. El estudio indica una caída del 29% en el gasto público real en comparación con 2023, evidenciando un ajuste que no se distribuye equitativamente entre las distintas áreas del Estado.

Las nuevas prioridades del gobierno se centran en la vigilancia y la represión, mientras que sectores cruciales como la salud y la educación enfrentan recortes considerables. En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado ha experimentado un aumento en sus fondos del 52%, lo que señala una clara preferencia por financiar la seguridad sobre otros servicios esenciales. Además, los Servicios de Deuda Pública siguen representando un 8% del gasto total, reflejando la continuidad de las obligaciones financieras del Estado.

Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

399 articles →

