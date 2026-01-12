Milei prioriza inteligencia y seguridad: recortes en salud y educación generan preocupación en la población

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela cambios significativos en la ejecución presupuestaria del gobierno de Javier Milei durante la gestión 2025. El estudio indica una caída del 29% en el gasto público real en comparación con 2023, evidenciando un ajuste que no se distribuye equitativamente entre las distintas áreas del Estado.

Las nuevas prioridades del gobierno se centran en la vigilancia y la represión, mientras que sectores cruciales como la salud y la educación enfrentan recortes considerables. En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado ha experimentado un aumento en sus fondos del 52%, lo que señala una clara preferencia por financiar la seguridad sobre otros servicios esenciales. Además, los Servicios de Deuda Pública siguen representando un 8% del gasto total, reflejando la continuidad de las obligaciones financieras del Estado.