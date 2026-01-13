Miércoles, 14 de Enero 2026
Prepagas en crisis: tres compañías argentinas enfrentan la posibilidad de cierre
Prepagas en crisis: tres compañías argentinas enfrentan la posibilidad de cierre

La Superintendencia de Servicios de Salud rechazó la inscripción definitiva de tres Agentes del Seguro, lo que podría afectar la cobertura de sus afiliados.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha decidido iniciar el procedimiento para rechazar la inscripción definitiva de tres Agentes del Seguro en el registro RNEMP. Estas entidades son Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA).

Este proceso implica que las mencionadas organizaciones enfrentarán la exclusión del registro de prestadores de servicios de salud, lo que podría afectar su operatividad en el sector. La SSS busca garantizar la calidad y la legalidad de los servicios ofrecidos a los afiliados.

