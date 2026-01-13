Prepagas en crisis: tres compañías argentinas enfrentan la posibilidad de cierre

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha decidido iniciar el procedimiento para rechazar la inscripción definitiva de tres Agentes del Seguro en el registro RNEMP. Estas entidades son Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA).

Este proceso implica que las mencionadas organizaciones enfrentarán la exclusión del registro de prestadores de servicios de salud, lo que podría afectar su operatividad en el sector. La SSS busca garantizar la calidad y la legalidad de los servicios ofrecidos a los afiliados.