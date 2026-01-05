Provincias del norte presionan a Nación para reactivar los Consejos Federales de Salud Mental

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La reciente ablación de órganos en el nuevo Hospital Regional Jaime Ferré de Rafaela representa un avance significativo en la salud de la región. Este procedimiento se llevó a cabo menos de un mes después de la mudanza al nuevo edificio, marcando un nuevo hito en su operatividad.

Durante la intervención, se realizaron ablaciones de hígado, páncreas, ambos riñones y tejidos, lo que brindará una nueva oportunidad de vida a tres personas que necesitan trasplantes. Este hecho resalta la importancia de contar con instalaciones adecuadas y personal capacitado en el área de la salud.