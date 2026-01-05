Martes, 6 de Enero 2026
Provincias exigen a Nación reanudar Consejos Federales para abordar Salud Mental
Provincias exigen a Nación reanudar Consejos Federales para abordar Salud Mental

La primera ablación de órganos en el nuevo Hospital Regional Jaime Ferré de Rafaela ofrece una nueva oportunidad de vida a tres personas, marcando un hito en la salud local.

La primera ablación de órganos en el Hospital Regional Jaime Ferré de Rafaela se llevó a cabo recientemente, estableciendo un importante avance para la operatividad del nuevo centro de salud. Este procedimiento se realizó a menos de un mes de la mudanza al nuevo edificio.

Durante la ablación, se extrajeron hígado, páncreas, ambos riñones y tejidos, lo que representa una nueva oportunidad para tres personas que necesitan trasplantes. Este hito resalta el compromiso del hospital con la salud y el bienestar de la comunidad.

la rioja hospital regional jaime ferré ablación de órganos salud rafaela
Este artículo es un resumen original con fines informativos.

