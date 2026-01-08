Santa Fe lidera en ablaciones: un avance significativo en la donación de órganos en el país

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en Rosario fue el escenario del primer procedimiento de ablación de órganos en asistolia controlada en Argentina en 2026. Este hito, llevado a cabo por equipos del Ministerio de Salud y el Cudaio, permitió la obtención de riñones, hígado y tejidos utilizando tecnología avanzada.

La intervención, de alta complejidad, requirió una meticulosa planificación y coordinación entre varios hospitales rosarinos. La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, destacó que este procedimiento marca un nuevo estándar para la salud pública en Santa Fe y resalta la importancia del liderazgo del HECA en este tipo de prácticas.

La activación de la red de procuración en tiempo real fue fundamental, permitiendo el traslado de equipamiento especializado, como una bomba de perfusión extracorpórea. Este procedimiento no solo fue el primero del año en el país, sino que también representa una donación sin precedentes para el centro, ampliando las posibilidades de donación más allá de los riñones.