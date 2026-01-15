Viernes, 16 de Enero 2026
Superintendencia de Salud revoca habilitación a tres empresas de medicina prepaga en el país
Superintendencia de Salud revoca habilitación a tres empresas de medicina prepaga en el país

El Gobierno nacional dio de baja a tres empresas de medicina prepaga, como Staff Médico S.A. y Sancor Medicina Privada S.A., por no tener beneficiarios activos. Esta medida es parte de un proceso de reordenamiento del sistema de salud que ya excluyó a más de 100 compañías. Continúa afectando la cobertura médica en el país.

El Gobierno nacional anunció la baja de tres empresas de medicina prepaga que tenían habilitación provisoria para ofrecer servicios de salud. Esta decisión, confirmada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se enmarca en un proceso de reordenamiento que ha excluido a más de 100 compañías del sector.

Las empresas afectadas son Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA). La formalización de esta medida se realizó a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, donde se detalla el inicio del procedimiento para rechazar la inscripción definitiva de estas entidades en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

Desde el Gobierno se indicó que la medida responde a cambios en la estructura de cobertura médica de estas firmas. En particular, se mencionó que Sancor Medicina Privada está asociada al Grupo Sancor, pero ahora la cobertura es proporcionada por la Asociación Mutual Sancor Salud. Además, Staff Médico S.A. fue adquirida por esta mutual, lo que llevó a la unificación de su cartera de afiliados.

La decisión de cierre registral se basa en que estas entidades ya no tienen beneficiarios activos, cumpliendo con la normativa vigente. Sancor Salud aclaró que este proceso es voluntario y administrativo, y que la publicación del edicto no interfiere con la prestación de servicios.

