Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Tecnología

Innovadora inteligencia artificial para cultivos llega a Argentina de la mano de Vivent Biosignals

Vivent Biosignals, empresa suiza, inicia operaciones en Argentina con tecnología que anticipa plagas y sequías en cultivos. Esta innovación optimiza recursos y reduce costos, destacando la capacidad del productor argentino para adoptar nuevas tecnologías.

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
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La empresa suiza Vivent Biosignals ha comenzado sus operaciones en Argentina con una tecnología innovadora que interpreta señales fisiológicas de las plantas para anticipar problemas como plagas y sequías. Esta iniciativa permite a los productores locales detectar factores de estrés biótico y abiótico con hasta 10 días de anticipación, facilitando así la optimización en el uso de agroquímicos y agua.

El director general ejecutivo global de la compañía, Fernando Derossi, un argentino con amplia experiencia en tecnología agropecuaria, lidera esta expansión en América Latina. Vivent Biosignals eligió Argentina como su base para ofrecer servicios y aprovechar el talento local para el desarrollo regional, tras asegurar una inversión de 8,6 millones de dólares el año pasado por parte de distintos fondos.

Derossi subrayó que los productores argentinos están a la vanguardia en la adopción de tecnología e innovación, lo que hace al país un terreno fértil para el crecimiento de las AgTech en la región. Con este enfoque, la empresa busca no solo mejorar la producción local, sino también exportar su experiencia y capacidades desarrolladas en el país.

Etiquetas: argentina agtech tecnología agrícola innovación biosensores producción sustentable
TL;DR

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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

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