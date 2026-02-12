Chaya 2026: Luna advierte sobre el desfinanciamiento que afecta a la fiesta riojana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Chaya 2026 fue oficialmente lanzada en una presentación emotiva en el Paseo Cultural por el ministro de Turismo y Culturas de La Rioja, Gustavo Luna. Este evento busca posicionarse como uno de los festivales turísticos más relevantes de Argentina, destacando la importancia de su continuidad en el tiempo.

Durante su discurso, Luna expresó su preocupación por el actual contexto económico y denunció un «desfinanciamiento brutal» por parte del Gobierno Nacional, lo que ha impactado negativamente en la infraestructura turística de la provincia. Mencionó la paralización de obras importantes, como los refugios en la Cordillera, que se encuentran en estado crítico.

En cuanto a la venta de entradas, el festival ha tenido gran éxito, con la primera noche casi agotada tras ampliar la capacidad a 7 mil localidades. La segunda noche presenta un avance del 60% en la venta, mientras que los palcos están casi vendidos en su totalidad, gracias al apoyo de más de 30 empresas del sector privado.

El ministro también respondió a las críticas sobre el Chayódromo, asegurando que el proyecto ejecutivo, elaborado por el estudio Luciani, está completo y listo para licitar. Este avance promete garantizar la sostenibilidad del festival en futuras ediciones, consolidando la Chaya como un símbolo de identidad cultural en la región.