La Fiesta Nacional de la Chaya 2026: más de 30 empresas se unen a la celebración

La Fiesta Nacional de la Chaya contará con la participación de más de 30 empresas locales y nacionales, generando un impacto significativo en la economía y el empleo regional. Este evento se consolidará como un pilar cultural y turístico, atrayendo a miles de visitantes.

La Fiesta Nacional de la Chaya se perfila como un evento clave en el calendario cultural de La Rioja, atrayendo a un gran número de empresas que participan como proveedores y sponsors. Entre las marcas destacadas se encuentran Yuhmak, Fernet Branca, Coca Cola, y La Riojana Cooperativa, quienes contribuyen al éxito del festival con sus productos y servicios.

La colaboración entre el Gobierno provincial y diversos sectores, como el turístico, hotelero y gastronómico, ha sido fundamental para la organización de esta fiesta. Instituciones como Feghra y CoProTur han estado trabajando en conjunto para asegurar una experiencia enriquecedora para los visitantes.

Este evento no solo es una celebración, sino que también actúa como un motor económico que impulsa la generación de empleo y fortalece la identidad cultural de la región. Con espectáculos y una variada oferta gastronómica, la Chaya promete ser un espacio de conexión entre las empresas y la comunidad local, además de atraer turistas que disfrutarán de la riqueza cultural de La Rioja.

Con el respaldo de importantes marcas, se espera que miles de visitantes participen en esta edición, destacando la importancia de la sinergia entre el sector público y privado en el desarrollo de eventos que fomentan el turismo y la cultura en la provincia.

