Crecimiento turístico en La Rioja: un impulso a la identidad local y al desarrollo económico

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela se reunió en Casa de Gobierno con el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, para discutir el crecimiento del sector turístico en la provincia. Durante el encuentro, se enfatizó la relevancia de la identidad local como motor de desarrollo y se promovió la colaboración entre el sector público y privado.

El secretario de Turismo, José Rosa, destacó que el número de agencias de viaje ha aumentado de 18 a más de 50 en los últimos años, lo que ha mejorado la comercialización de los productos turísticos locales. Rosa subrayó el apoyo del gobierno a las iniciativas privadas y la importancia de seguir posicionando a La Rioja a nivel nacional e internacional.

Deyá, por su parte, valoró la apertura al diálogo del Gobierno provincial y mencionó que la federación trabaja en un programa de capacitación continua para mejorar la profesionalización del sector. También resaltó que el rol del sector privado es fundamental para el desarrollo turístico, destacando la necesidad de proponer, invertir y asumir riesgos, con el acompañamiento del Estado.