La Rioja destaca con un 70% de ocupación hotelera, liderando el turismo nacional

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La ocupación hotelera en La Rioja alcanzó un impresionante 70%, superando la media nacional y destacándose como uno de los destinos preferidos en el Norte argentino durante esta fecha especial. Este aumento se traduce en un impacto económico total de $1.814.400.000, según el Observatorio Económico de Turismo de La Rioja, lo que indica una actividad sostenida en el sector turístico.

Los destinos del interior, como Villa Unión, Chilecito, Famatina y Arauco, experimentaron picos de ocupación superiores al 80% y 90%. Se evidenció una preferencia por actividades vinculadas a la naturaleza y la cultura, impulsando un notable crecimiento del excursionismo. Durante el fin de semana, numerosos visitantes aprovecharon para realizar actividades recreativas en parques y reservas naturales.

Entre los lugares más visitados, el Parque Nacional Talampaya recibió 1.546 visitantes, seguido por el Cable Carril con 1.500 y el Paseo de los Sauces con 1.200. El santuario Señor de La Peña también destacó al recibir más de 20.000 fieles. A nivel nacional, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) identificó un perfil de turista más prudente, centrado en el control del gasto. Estos resultados reflejan el esfuerzo del Gobierno de La Rioja en fortalecer el sector turístico.