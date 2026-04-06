Lunes, 6 de Abril 2026
Arauco atrae turistas en Semana Santa: hoteles casi completos en la región
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Arauco atrae turistas en Semana Santa: hoteles casi completos en la región

Durante Semana Santa, el departamento Arauco alcanzó casi plena ocupación hotelera, recibiendo miles de peregrinos al Santuario Señor de la Peña. La Dirección de Turismo implementó un operativo de seguridad y asistencia que facilitó la llegada y permanencia de los visitantes, destacando la importancia de Arauco como destino turístico religioso.

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Durante la Semana Santa, el departamento Arauco se convirtió en un atractivo turístico destacado, alcanzando una ocupación hotelera cercana al 100%. Miles de fieles de diferentes regiones del país asistieron al Santuario Señor de la Peña para participar en las celebraciones religiosas, resaltando su relevancia espiritual.

El equipo de la Dirección de Turismo de Arauco, bajo la coordinación de Nicolás Chumbita, se mantuvo activo durante este fin de semana largo, ofreciendo asistencia y información a los peregrinos. Se instalaron postas en la Plaza Principal y en la entrada del santuario para brindar apoyo a los visitantes.

Además, se llevó a cabo un “Operativo de seguridad” para garantizar el orden y la seguridad en el santuario, supervisado por Roberto Delgado de la Dirección de Cuidado y Control Urbano. Este operativo se realizó para asegurar una experiencia segura y organizada para todos los asistentes.

Las autoridades locales expresaron su agradecimiento a los visitantes, subrayando que el esfuerzo del personal municipal fue clave para que las actividades se desarrollaran en un ambiente de paz y orden, consolidando a Arauco como un importante destino dentro del circuito turístico provincial.

Etiquetas: arauco turismo semana santa santuario señor de la peña seguridad eventos religiosos
TL;DR

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