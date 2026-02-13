Viernes, 13 de Febrero 2026
El Festival de la Chaya 2026 promete ser un evento inolvidable desde este viernes en La Rioja
Turismo

El Festival de la Chaya 2026 promete ser un evento inolvidable desde este viernes en La Rioja

El Festival de la Chaya 2026 comenzará esta noche en el Autódromo, con una proyección económica de hasta 3.000 millones de pesos y una ocupación hotelera casi completa. Con la presencia de la vicepresidenta y más de 240 periodistas, el evento promete ser un motor para la economía local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Festival de la Chaya 2026 comenzará esta noche en el Autódromo, destacándose como un evento crucial para la economía local. Gustavo Luna, ministro de Turismo y Cultura, enfatizó la importancia de esta celebración en medio de un contexto nacional complicado para el turismo y las industrias culturales. A pesar de la disminución del poder adquisitivo y el flujo turístico, La Chaya sigue siendo un atractivo significativo.

Luna mencionó que la primera noche ha tenido una gran acogida, con el sector de plateas casi agotado y los palcos totalmente vendidos. Se estima que entre 6.000 y 7.000 personas se alojarán en casas de familia, mientras que las más de 3.000 plazas hoteleras disponibles están casi completas. Se proyecta que el movimiento económico generado durante el festival ascenderá entre 2.500 y 3.000 millones de pesos.

El ministro también anunció la llegada de la vicepresidenta Victoria Villarruel para el sábado, y destacó la significativa cobertura mediática, con más de 240 periodistas acreditados de diversas provincias y medios nacionales. Además, se anticipan nuevas propuestas turísticas como la Ruta de los Dinosaurios y la Ruta de los Milagros, que se presentarán en los próximos meses.

Etiquetas: la rioja festival de la chaya turismo economía local cultura viceministro de turismo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1659 articles →

Artículos relacionados

Chaya 2026: Luna advierte sobre el desfinanciamiento que afecta a la fiesta riojana

La Fiesta Nacional de la Chaya 2026: más de 30 empresas se unen a la celebración

La Chaya 2026 ofrecerá un auto 0 KM y premios atractivos para los asistentes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar