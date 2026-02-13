El Festival de la Chaya 2026 promete ser un evento inolvidable desde este viernes en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Festival de la Chaya 2026 comenzará esta noche en el Autódromo, destacándose como un evento crucial para la economía local. Gustavo Luna, ministro de Turismo y Cultura, enfatizó la importancia de esta celebración en medio de un contexto nacional complicado para el turismo y las industrias culturales. A pesar de la disminución del poder adquisitivo y el flujo turístico, La Chaya sigue siendo un atractivo significativo.

Luna mencionó que la primera noche ha tenido una gran acogida, con el sector de plateas casi agotado y los palcos totalmente vendidos. Se estima que entre 6.000 y 7.000 personas se alojarán en casas de familia, mientras que las más de 3.000 plazas hoteleras disponibles están casi completas. Se proyecta que el movimiento económico generado durante el festival ascenderá entre 2.500 y 3.000 millones de pesos.

El ministro también anunció la llegada de la vicepresidenta Victoria Villarruel para el sábado, y destacó la significativa cobertura mediática, con más de 240 periodistas acreditados de diversas provincias y medios nacionales. Además, se anticipan nuevas propuestas turísticas como la Ruta de los Dinosaurios y la Ruta de los Milagros, que se presentarán en los próximos meses.