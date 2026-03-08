Domingo, 8 de Marzo 2026
El Parque Acuático Los Sauces despide la temporada con actividades sin costo para el público
Turismo

El Parque Acuático Los Sauces cerrará su temporada de verano este domingo con entrada gratuita desde las 10:00. Habrá actividades recreativas y música en vivo para toda la familia. Se espera una gran afluencia de público, por lo que se recomienda llegar temprano.

Este domingo, el Parque Acuático Los Sauces concluirá su temporada de verano con una jornada especial de entrada gratuita. La apertura al público será a las 10:00 de la mañana, aunque se recomienda llegar con anticipación debido a la capacidad limitada del lugar. Este evento tiene como objetivo atraer tanto a residentes como a turistas, promoviendo la recreación en la región.

La jornada de cierre incluirá no solo el acceso a las instalaciones del parque, sino también diversas actividades recreativas. Durante la tarde, se presentarán en vivo los grupos Los Auténticos Príncipes y Los Fugitivos, ofreciendo un espectáculo familiar para todos los asistentes.

Este tipo de eventos se ha vuelto común en la zona, destacando la relevancia de espacios recreativos como el parque, que fomentan un ambiente de esparcimiento y diversión. Con la llegada del invierno, el parque entrará en un receso, pero la temporada de verano deja un legado de experiencias memorables y sienta las bases para futuras propuestas turísticas.

