Éxito en Uquía: Carnaval 2026 atrae a 400 participantes y miles de turistas

La localidad de Uquía en Jujuy se convirtió en un punto de atracción durante el popular evento de la Bajada de los Diablos, celebrado el sábado 14 de febrero, alrededor de las 18 horas. Esta festividad, parte del Carnaval 2026, reunió a miles de personas que disfrutaron de una colorida celebración que transformó el pueblo.

El evento comenzó con una serie de explosiones que anunciaron el inicio del descenso de la comparsa. Con una participación de entre 350 y 400 diablos, se estima que el evento atrajo entre 10.000 y 15.000 visitantes cada día, aunque algunos informes sugieren que las cifras fueron aún más altas. La música de cajas, erkes y bombos resonó en la Quebrada de Humahuaca, creando una atmósfera colectiva única.

Previo a la celebración, se llevaron a cabo diversas actividades típicas de la región para animar a los asistentes. Las autoridades implementaron un operativo de seguridad para regular el ingreso y los estacionamientos, colaborando con la Policía de Jujuy. Se organizó el espacio en sectores destinados a ventas y servicios, recomendando a los viajeros tener precaución al circular por la Ruta Nacional 9.

Para quienes planean asistir a la Quebrada durante el carnaval, es fundamental tener en cuenta que se aplicarán controles y sanciones por disturbios y otras infracciones. Se sugiere consultar las normativas del Carnaval 2026 para evitar multas y disfrutar plenamente del evento.