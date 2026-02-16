Las Sierras de Famatina se preparan para un impulso turístico con un nuevo mapa colaborativo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las Sierras de Famatina presentan un nuevo mapa turístico interactivo que ofrece información georreferenciada sobre los atractivos naturales y culturales del oeste riojano. Esta herramienta, de acceso público, tiene como objetivo mejorar la experiencia de los visitantes y contribuir a la planificación del turismo de manera integral.

El desarrollo del mapa fue una colaboración entre los municipios de Chilecito, Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina, con la asistencia de la Secretaría de Turismo de La Rioja y el apoyo de la Fundación Natura Argentina, bajo el marco del Plan de fortalecimiento de capacidades en turismo. Guadalupe Guerrero, licenciada en Turismo, destacó la importancia de abordar el turismo desde una perspectiva regional, ya que los visitantes interactúan con diversos paisajes y comunidades interconectadas.

Construido en la plataforma Google My Maps, el mapa organiza la información en capas por departamento, facilitando la búsqueda según los intereses del usuario. La información es dinámica y se actualizará con nuevos datos sobre atractivos y servicios, permitiendo un enfoque más colaborativo en la promoción de la región. Julio David, secretario de turismo de Villa Castelli, y Jennifer Villalobos, directora de planificación de Vinchina, resaltaron la importancia de esta herramienta para fortalecer la identidad regional y mejorar la visibilidad de los recursos turísticos.