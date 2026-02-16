Lunes, 16 de Febrero 2026
La Chaya potencia el turismo: hotelería al máximo en La Rioja
La Chaya potencia el turismo: hotelería al máximo en La Rioja

Durante La Chaya, la ocupación hotelera alcanzó el 99%, destacando su papel crucial en la reactivación del turismo local. Las tarifas hoteleras inician en $30.000, reflejando una creciente demanda. La importancia de este evento se traduce en beneficios para diversos sectores económicos.

Hace 3 h
Durante la celebración de La Chaya, la ocupación hotelera en La Rioja alcanzó un notable 99%, lo que resalta la importancia del turismo en la reactivación económica de la región. Este evento, que ha atraído tanto a turistas nacionales como internacionales, ha generado un impacto significativo en diversos sectores, desde restaurantes hasta comercios locales.

Las tarifas hoteleras, que inician en $30.000, evidencian el aumento de la demanda y la relevancia del turismo para la economía local. Las autoridades han subrayado la necesidad de promover eventos culturales como La Chaya para potenciar el crecimiento económico y fomentar la creación de empleo.

La logística y planificación del evento han sido esenciales para su éxito, asegurando la satisfacción de los asistentes y consolidando la imagen de La Rioja como un destino acogedor. Con miras a futuro, se están desarrollando estrategias para expandir la experiencia de La Chaya y crear nuevos eventos que sigan atrayendo turistas.

Etiquetas: la rioja la chaya turismo economía gobierno provincial eventos culturales
