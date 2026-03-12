La Rioja brilla en redes sociales gracias a Brendan Por El Mundo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La presencia de creadores de contenido internacionales en La Rioja está contribuyendo a la promoción turística de la provincia. En esta ocasión, el influencer estadounidense Brendan Por El Mundo, con más de 670 mil seguidores, recorrió diversos atractivos de la región, destacando la belleza de sus paisajes. Durante su visita, resaltó que “La Rioja tiene unos paisajes increíbles”, sorprendiendo a su audiencia al comparar las montañas locales con escenarios naturales de Estados Unidos.

Brendan exploró varios lugares emblemáticos de la ciudad de La Rioja, como el Parque de las Juventudes, el Paseo Cultural Castro Barros y el Parque Nacional Talampaya, este último declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su itinerario también incluyó la Reserva Provincial Laguna Brava, considerada uno de los destinos más impresionantes del norte argentino.

Estas actividades fueron organizadas por la agencia Runacay Viajes y Turismo, que facilitó el acceso a la diversidad cultural y natural de La Rioja. La difusión de estas experiencias en redes sociales se ha vuelto una herramienta clave para atraer a potenciales viajeros, mostrando al mundo que La Rioja ofrece una riqueza histórica y paisajes comparables a los de los grandes destinos turísticos globales.