Miércoles, 14 de Enero 2026
La Rioja se prepara para un verano lleno de festivales culturales y turísticos
Turismo

La Rioja se prepara para un verano lleno de festivales culturales y turísticos

La Rioja promoverá festivales culturales y turísticos en enero y febrero de 2024, buscando atraer visitantes y resaltar su riqueza cultural. ¡No te lo pierdas!

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
La provincia de La Rioja se prepara para una serie de festivales que se llevarán a cabo durante los meses de enero y febrero de 2024. Estas actividades tienen como objetivo promover la cultura y el turismo en la región, atrayendo tanto a visitantes locales como a turistas.

Entre las festividades programadas, se destacan eventos que celebran la música, la gastronomía y las tradiciones locales. El Gobierno provincial está trabajando en colaboración con diferentes municipios para garantizar que cada festival cuente con una propuesta atractiva y diversa.

Se espera que estas iniciativas contribuyan al desarrollo económico y cultural de La Rioja, posicionando a la provincia como un destino turístico clave en la región. La agenda completa de festivales será anunciada en los próximos días, brindando detalles sobre fechas y actividades específicas.

Etiquetas: la rioja festivales culturales turismo enero 2024 eventos turísticos
