Domingo, 17 de Mayo 2026
Alto Valle de Olta avanza a semifinales del Provincial tras una emocionante remontada en Chamical
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Alto Valle de Olta avanza a semifinales del Provincial tras una emocionante remontada en Chamical

Alto Valle de Olta logró una impresionante remontada en Chamical, clasificándose a las semifinales del Provincial tras vencer 2-0. La expectativa crece ante los próximos desafíos.

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El equipo de Alto Valle de Olta logró una impresionante remontada en un encuentro disputado en Chamical, clasificándose como semifinalista del Provincial tras superar un marcador adverso de 2-0. Los goles de Nahuel Villafañe, quien anotó en dos ocasiones, y Rafael Andrada fueron determinantes para este triunfo, mientras que Marcos Gómez y Emanuel Villarreal habían marcado para el conjunto de Ulapes.

El partido estuvo lleno de emoción, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. La determinación de Alto Valle fue clave, especialmente luego de un gol crucial de Villafañe que inició la remontada. Con esta victoria, el equipo avanza en el torneo, generando entusiasmo entre sus seguidores y prometiendo un futuro brillante en la competición.

La afición, que ha acompañado al equipo en cada partido, se siente orgullosa de los logros alcanzados y se prepara para el siguiente desafío en la fase semifinal. La actuación del cuerpo técnico también ha sido fundamental, al haber formado un equipo cohesionado y competitivo que continúa luchando por el título provincial.

Etiquetas: chamical alto valle de olta fútbol provincial semifinales deportes
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